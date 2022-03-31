В полиции рассказали, как вернуться в Украину в случае насильственного вывоза в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как спасти свою жизнь, если украинских граждан силой вывезли из Украины, пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Детали
Во-первых, необходимо связаться с друзьями, знакомыми или обратиться к организации "Помогаем поехать" @helpingtoleave_bot.
Отмечается, что украинцы не обязаны оформлять заявление на временное пребывание/беженство или приют. Полиция призывает избегать манипуляций с паспортом (отметки, печати) и не подписывать никаких документов. При первой же возможности надо отказаться от поездок в лагеря для перемещенных лиц.
Как уехать из РФ?
Ограничений на выезд для граждан Украины с точки зрения закона нет.
Попав на территорию ЕС, украинец/ка могут отправиться в любую страну , где есть возможность оформить статус на временную защиту, которое позволяет получить временное жилье, льготы и финансовую помощь. Также отмечается, что украинцы могут и не оформлять статус по прибытии, а самостоятельно искать жилье и работу. Медицинская и юридическая помощь гражданам Украины предоставляется бесплатно. СИМ-карты и банковские карты работают в ЕС (в отличие от россии). В стране не обязательно просить временное убежище.
Маршрут выезда из рф
Самый удобный маршрут — через эстонскую границу (пропускной пункт Ивангород — Нарва).
Есть возможность добраться в Санкт-Петербург поездом, а оттуда попуткой или электричкой до Ивангорода.
Из Нарвы можно добраться до Таллинна (бесплатно для украинцев).
Оказавшись в Эстонии украинцы могут обратиться за помощью по любым вопросам по бесплатному номеру 12-47 или + 3726001247.
В россии можно купить билет на автобус Ecolines в Ригу (Латвия) или Вильнюса (Литвы).
Для тех, кто оказался в "днр"
В данный момент на территории "днр" действуют "фильтрационные лагеря" — специальные места проверки граждан Украины.
В случае попадания к такому лагерю:
- перед проверкой необходимо удалить всю "подозрительную" информацию со своего смартфона: обсуждение политических вопросов, боевых действий, осуждение политики путина и россии, фото военной техники и разрушений;
- выйти из чатов, где обсуждаются новости и отписаться от каналов. Если лицо пользуется несколькими мессенджерами, необходимо оставить наименее активный в использовании;
- далее нужно установить двухфакторную аутентификацию на телефоне и на все приложения с соцсетями;
- в случае допроса надо вести себя максимально нейтрально, и не вестись на провокации, не обсуждать политические взгляды и не вступать в разговоры.
Добавим
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что оккупанты насильно вывезли в россию примерно 40 000 украинцев.