В полиции рассказали, как вернуться в Украину в случае насильственного вывоза в рф

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 1802 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 18078 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 48535 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 155612 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 91792 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 123748 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 154871 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163572 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 361620 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139466 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
50%
Популярные новости

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 82296 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 82128 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 72240 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 69496 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 49811 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 18134 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 155663 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 361639 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 360757 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 437558 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 21913 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 27543 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 100848 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 132927 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 152055 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

В полиции рассказали, как вернуться в Украину в случае насильственного вывоза в рф

Киев • УНН

 • 92311 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как спасти свою жизнь, если украинских граждан силой вывезли из Украины, пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

В полиции рассказали, как вернуться в Украину в случае насильственного вывоза в рф

Детали

Во-первых, необходимо связаться с друзьями, знакомыми или обратиться к организации "Помогаем поехать" @helpingtoleave_bot.

Отмечается, что украинцы не обязаны оформлять заявление на временное пребывание/беженство или приют. Полиция призывает избегать манипуляций с паспортом (отметки, печати) и не подписывать никаких документов. При первой же возможности надо отказаться от поездок в лагеря для перемещенных лиц.

Как уехать из РФ?

Ограничений на выезд для граждан Украины с точки зрения закона нет.

Попав на территорию ЕС, украинец/ка могут отправиться в любую страну , где есть возможность оформить статус на временную защиту, которое позволяет получить временное жилье, льготы и финансовую помощь. Также отмечается, что украинцы могут и не оформлять статус по прибытии, а самостоятельно искать жилье и работу. Медицинская и юридическая помощь гражданам Украины предоставляется бесплатно. СИМ-карты и банковские карты работают в ЕС (в отличие от россии). В стране не обязательно просить временное убежище.

Маршрут выезда из рф 

Самый удобный маршрут — через эстонскую границу (пропускной пункт Ивангород — Нарва).

Есть возможность добраться в Санкт-Петербург поездом, а оттуда попуткой или электричкой до Ивангорода.

Из Нарвы можно добраться до Таллинна (бесплатно для украинцев).

Оказавшись в Эстонии украинцы могут обратиться за помощью по любым вопросам по бесплатному номеру 12-47 или + 3726001247.

В россии можно купить билет на автобус Ecolines в Ригу (Латвия) или Вильнюса (Литвы).

Для тех, кто оказался в "днр" 

В данный момент на территории "днр" действуют "фильтрационные лагеря" — специальные места проверки граждан Украины.

В случае попадания к такому лагерю:

- перед проверкой необходимо удалить всю "подозрительную" информацию со своего смартфона: обсуждение политических вопросов, боевых действий, осуждение политики путина и россии, фото военной техники и разрушений; 

- выйти из чатов, где обсуждаются новости и отписаться от каналов. Если лицо пользуется несколькими мессенджерами, необходимо оставить наименее активный в использовании;

- далее нужно установить двухфакторную аутентификацию на телефоне и на все приложения с соцсетями;

- в случае допроса надо вести себя максимально нейтрально, и не вестись на провокации, не обсуждать политические взгляды и не вступать в разговоры.

Добавим 

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что оккупанты насильно вывезли в россию примерно 40 000 украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.11
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61