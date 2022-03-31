В полиции рассказали, как вернуться в Украину в случае насильственного вывоза в рф

Детали

Во-первых, необходимо связаться с друзьями, знакомыми или обратиться к организации "Помогаем поехать" @helpingtoleave_bot.

Отмечается, что украинцы не обязаны оформлять заявление на временное пребывание/беженство или приют. Полиция призывает избегать манипуляций с паспортом (отметки, печати) и не подписывать никаких документов. При первой же возможности надо отказаться от поездок в лагеря для перемещенных лиц.

Как уехать из РФ?

Ограничений на выезд для граждан Украины с точки зрения закона нет.

Попав на территорию ЕС, украинец/ка могут отправиться в любую страну , где есть возможность оформить статус на временную защиту, которое позволяет получить временное жилье, льготы и финансовую помощь. Также отмечается, что украинцы могут и не оформлять статус по прибытии, а самостоятельно искать жилье и работу. Медицинская и юридическая помощь гражданам Украины предоставляется бесплатно. СИМ-карты и банковские карты работают в ЕС (в отличие от россии). В стране не обязательно просить временное убежище.

Маршрут выезда из рф

Самый удобный маршрут — через эстонскую границу (пропускной пункт Ивангород — Нарва).

Есть возможность добраться в Санкт-Петербург поездом, а оттуда попуткой или электричкой до Ивангорода.

Из Нарвы можно добраться до Таллинна (бесплатно для украинцев).

Оказавшись в Эстонии украинцы могут обратиться за помощью по любым вопросам по бесплатному номеру 12-47 или + 3726001247.

В россии можно купить билет на автобус Ecolines в Ригу (Латвия) или Вильнюса (Литвы).

Для тех, кто оказался в "днр"

В данный момент на территории "днр" действуют "фильтрационные лагеря" — специальные места проверки граждан Украины.

В случае попадания к такому лагерю:

- перед проверкой необходимо удалить всю "подозрительную" информацию со своего смартфона: обсуждение политических вопросов, боевых действий, осуждение политики путина и россии, фото военной техники и разрушений;

- выйти из чатов, где обсуждаются новости и отписаться от каналов. Если лицо пользуется несколькими мессенджерами, необходимо оставить наименее активный в использовании;

- далее нужно установить двухфакторную аутентификацию на телефоне и на все приложения с соцсетями;

- в случае допроса надо вести себя максимально нейтрально, и не вестись на провокации, не обсуждать политические взгляды и не вступать в разговоры.

Добавим

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что оккупанты насильно вывезли в россию примерно 40 000 украинцев.