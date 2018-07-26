В полиции сообщили, на каких улицах Киева будет перекрыто движение 27-28 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Ряд центральных улиц Киева в течение 27-28 июля будет полностью перекрыт для движения транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено", - говорится в сообщении.
Так, 27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской до пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Празднование Крещения Руси: перекроют 27 улиц
В то же время 28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).
"Выбирайте оптимальный маршрут учитывая эту информацию", - отметили в полиции.
Напомним, в Киеве состоятся массовые мероприятия в связи с 1030-летием Крещения Киевской Руси.