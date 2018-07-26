У поліції повідомили, на яких вулицях Києва буде перекрито рух 27-28 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На низці центральних вулиць Києва упродовж 27-28 липня буде повністю перекрито рух транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“27 та 28 липня рух усіх видів транспорту на деяких центральних вулицях столиці буде повністю обмежено”, — йдеться у повідомленні.
Так, 27 липня з 11:00 до 16:30 перекриють вул. Трьохсвятительську (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирський узвіз (від пл. Поштової до пл. Європейської), Паркову дорогу (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).
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Водночас 28 липня з 12:00 до 13:30 обмежать рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до вул. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софіївської до пл. Михайлівської).
“Обирайте оптимальний маршрут враховуючи цю інформацію”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, у Києві відбудуться масові заходу у зв'язку із 1030-ю річницею Хрещення Київської Русі.