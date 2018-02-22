В полиции пообещали расследовать заявление о похищении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В столичной полиции пообещали открыть уголовное производство по заявлению адвоката о похищении неизвестными лицами экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве, как только поступит копия соответствующего судебного решения. Об этом сообщили УНН в столичном главке полиции.
“Придут материалы из Печерского суда — зарегистрируем и откроем производство”, — сказали в полиции.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева обязал полицию зарегистрировать в Едином государственном реестре досудебных расследований заявление адвоката Руслана Чернолуцкого о похищении М.Саакашвили.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.
В ГПСУ приняли решение о запрете Саакашвили въезда в Украину сроком на три года до 13 февраля 2021 года.