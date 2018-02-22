У поліції пообіцяли розслідувати заяву про викрадення Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У столичній поліції пообіцяли відкрити кримінальне провадження за заявою адвоката щодо викрадення невідомими особами екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у Києві, як тільки надійде копія відповідного судового рішення. Про це УНН повідомили у столичному главку поліції.
“Прийдуть матеріали з Печерського суду — зареєструємо і відкриємо провадження”, — сказали у поліції.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань заяву адвоката Руслана Чорнолуцького про викрадення М.Саакашвілі.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
У ДПСУ прийняли рішення про заборону Міхеілу Саакашвілі в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.