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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У полиции есть реестр участников "самообороны Крыма" на 860 человек

Киев • УНН

 • 12293 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В полиции существует реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма", куда внесены полные данные относительно 860 человек. Об этом во время брифинга заявил начальник ГУНП в АР Крым и г. Севастополе Анатолий Бахчиванжи, передает корреспондент УНН.

У полиции есть реестр участников "самообороны Крыма" на 860 человек

"Впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма", куда внесены полные данные относительно 860 человек. То есть, это те люди, которые принимали решения и принимали непосредственное участие в восторге военных гарнизонов которые находятся там (в Крыму - ред.)", - сообщил А.Бахчиванжы.

Как сообщал УНН, Национальная полиция Украина открыла набор в патрульной полиции АР Крым и город Севастополь.

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