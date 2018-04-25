У полиции есть реестр участников "самообороны Крыма" на 860 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В полиции существует реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма", куда внесены полные данные относительно 860 человек. Об этом во время брифинга заявил начальник ГУНП в АР Крым и г. Севастополе Анатолий Бахчиванжи, передает корреспондент УНН.
"Впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма", куда внесены полные данные относительно 860 человек. То есть, это те люди, которые принимали решения и принимали непосредственное участие в восторге военных гарнизонов которые находятся там (в Крыму - ред.)", - сообщил А.Бахчиванжы.
Как сообщал УНН, Национальная полиция Украина открыла набор в патрульной полиции АР Крым и город Севастополь.