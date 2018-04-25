В Україні стартував набір до патрульної поліції АР Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національна поліція України відкрила набір до патрульної поліцію АР Крим та міста Севастополь. Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми відкриваємо набір громадян в патрульну поліцію АР Крим та м.Севастополь... На сьогодні іде мова про 60 посад”, — повідомив С.Князєв.
Він додав, що патрульні поліцейські АР Крим будуть діяти на території півострова та адмінкордоні з Україною.
Як повідомляв УНН, раніше перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що до кінця року в Україні буде поліція Криму.