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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине стартовал набор в патрульную полицию АР Крым

Киев • УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. Об этом во время брифинга заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

В Украине стартовал набор в патрульную полицию АР Крым

“Сегодня мы открываем набор граждан в патрульную полицию АР Крым и г.Севастополь... На сегодняшний день идет речь о 60 должностей”, — сообщил С.Князев.

Он добавил, что патрульные полицейские АР Крым будут действовать на территории полуострова и админграницы с Украиной.

Как сообщал УНН, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что до конца года в Украине будет полиция Крыма.

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