В Украине стартовал набор в патрульную полицию АР Крым

“Сегодня мы открываем набор граждан в патрульную полицию АР Крым и г.Севастополь... На сегодняшний день идет речь о 60 должностей”, — сообщил С.Князев.

Он добавил, что патрульные полицейские АР Крым будут действовать на территории полуострова и админграницы с Украиной.

Как сообщал УНН, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что до конца года в Украине будет полиция Крыма.