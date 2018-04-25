В Украине стартовал набор в патрульную полицию АР Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. Об этом во время брифинга заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы открываем набор граждан в патрульную полицию АР Крым и г.Севастополь... На сегодняшний день идет речь о 60 должностей”, — сообщил С.Князев.
Он добавил, что патрульные полицейские АР Крым будут действовать на территории полуострова и админграницы с Украиной.
Как сообщал УНН, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что до конца года в Украине будет полиция Крыма.