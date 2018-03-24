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Аброськін заявив, що до кінця року в Україні буде поліція Криму

Аброськін заявив, що до кінця року в Україні буде поліція Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Перший заступник глави Нацполіціі В’ячеслав Аброськін під час зустрічі з першим заступником постійного представника Президента в Криму Ізетом Гдановим заявив, що комплектування патрульної поліції Криму планують завершити до кінця 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Аброськін зазначив, що зараз йде процес комплектування структурних підрозділів кримської поліції. До кінця поточного року планується завершити комплектування частини підрозділів, зокрема — патрульної поліції Криму.

Також у повідомленні зазначено, що: “комплектування поліцейських підрозділів дозволить ефективно протидіяти різноманітним правопорушенням, а також діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України”.

“Поліція готова надати різнобічну допомогу представництву (Президента в АР Крим), особливо в діяльності, спрямованої на повернення Україні окупованих територій, а також в запобіганні проїзду на територію країни людей, які приїжджають сюди з метою вчинення тяжких злочинів, диверсійних актів”, — зазначив Аброськін.

Як повідомляв УНН, на саміті у Женеві розповіли як Росія позбавила Україну частот на території окупованого Криму.

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