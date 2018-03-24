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Аброськин заявил, что до конца года в Украине будет полиция Крыма

Аброськин заявил, что до конца года в Украине будет полиция Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время встречи с первым заместителем постоянного представителя Президента в Крыму Изетом Гдановим заявил, что комплектование патрульной полиции Крыму планируют завершить до конца 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Аброськин отметил, что сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности — патрульной полиции Крыма.

Также в сообщении отмечено, что: “комплектование полицейских подразделений позволит эффективно противодействовать различным правонарушениям, а также деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины”.

“Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству (Президента в АР Крым), особенно в деятельности, направленной на возвращение Украины оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов”, — отметил Аброськин.

Как сообщал УНН, на саммите в Женеве рассказали как Россия лишила Украину частот на территории оккупированного Крыма.

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