У поліції є реєстр учасників “самооборони Криму” на 860 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У поліції існує реєстр учасників незаконного збройного формування під назвою “самооборона Криму”, куди внесено повні данні відносно 860 осіб. Про це під час брифінгу заявив начальник ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Анатолій Бахчиванжи, передає кореспондент УНН.
“Вперше за чотири роки з моменту окупації півострову Крим створено реєстр учасників незаконного збройного формування під назвою „самооборона Криму“, куди внесено повні данні відносно 860 осіб. Тобто, це ті люди, які приймали рішення і приймали особисту участь в захваті військових гарнізонів які знаходяться там (в Криму — ред.)”, — повідомив А.Бахчиванжи.
Як повідомляв УНН, Національна поліція України відкрила набір до патрульної поліцію АР Крим та міста Севастополь.