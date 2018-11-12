В Подольском районе столицы загорелся легковой автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На столичной улице Кирилловской, недалеко от стадиона “Спартак” произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей.
На пересечении улицы Кирилловской и Подольского спуска занялся легковой автомобиль.
По информации пользователей соцсетей на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В дежурной части Подольского управления ГСЧС в Киеве сообщили УНН, что на данный момент не могут предоставить конкретную информацию относительно инцидента.
Напоминаем, под Чернобылем в результате столкновения легковушки с диким животным, что выбежала на трассу, пострадали четыре человека.