У Подільському районі столиці зайнявся легковий автомобіль

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. На столичній вулиці Кирилівській, неподалік від стадіону “Спартак” сталося займання легкового автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж.

На перетині вулиці Кирилівської та Подільського узвозу зайнявся легковий автомобіль.

За інформацією користувачів соцмереж на місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Інформації про потерпілих на разі немає.

У черговій частині Подільського управління ДСНС у місті Києві УНН повідомили, що на даний момент не можуть надати конкретну інформацію стосовно інциденту.

Нагадуємо, під Чорнобилем внаслідок зіткнення легковика з дикою твариною, що вибігла на трасу, постраждали четверо людей.

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