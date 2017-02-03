В Подольском районе Киева произошел масштабный пожар - ГосЧС (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Подольском районе Киева произошел масштабный пожар. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер киевского управления ГосЧС Александр Макушенко.
"Да, действительно пожар", - сказал А.Макушенко.
По словам спикера, пожар произошел на ул. Набережно-Луговая, 8.
В Главном управлении ГосЧС Киева уточнили, что по этому адресу расположены складские здания.
"Площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м. Вызов поступил в 13:39", - отметили в пресс-службе.
Пожар тушат 17 единиц техники и 76 спасателей.
Напомним, ночью в Киеве горели три яхты.