У Подільському районі Києва сталася масштабна пожежа – ДСНС (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Подільському районі Києва сталася масштабна пожежа. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник київського управління ДСНС Олександр Макушенко.
“Так, дійсно є пожежа”, — сказав О.Макушенко.
За словами речника, пожежа сталася на вул.Набережно-Лугова, 8.
В Головному управлінні ДСНС м.Києва уточнили, що за цією адресою розташовані складські будівлі.
“Площа загорання становить 3 тис. кв. м. Виклик надійшов о 13:39”, — зазначили у прес-службі.
Наразі пожежу гасять 17 одиниць техніки і 76 рятувальників.
Нагадаємо, вночі у Києві горіли три яхти.