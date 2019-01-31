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В избиении 6-летнего мальчика подозревают сожительницу его отца

В избиении 6-летнего мальчика подозревают сожительницу его отца

Киев  •  УНН

 • 8402 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Винницкой области за избиение 6-летнего мальчика объявили подозрение сожительнице его отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Сожительнице отца избитого мальчика сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле) и избрана судом мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом общаться с малолетним Иваном", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 января отец оставил своего малолетнего сына у сожительницы в селе Великое Козятинского района, а сам поехал в Липовецкий район к своим родителям за продуктами питания и детской одеждой. Вернувшись домой, он увидел, что сын избит. Тогда отец решил, что самостоятельно предоставит мальчику помощь. На следующий день, 26 января, он вместе с сожительницей и малолетним сыном поехали пригородным поездом на работу. Однако, увидев ребенка в таком состоянии, люди вызвали "скорую помощь" и работников полиции.

Как уточнили в прокуратуре, за это уголовное преступление предусмотрено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.

Напомним, в Винницкой области пытали 6-летнего мальчика, ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами головы.

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