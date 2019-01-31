У побитті 6-річного хлопчика підозрюють співмешканку його батька

"Співмешканці батька побитого хлопчика повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127 КК України (катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі) та обрано судом запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із забороною спілкуватись з малолітнім Іваном", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 25 січня батько залишив свого малолітнього сина у співмешканки у селі Велике Козятинського району, а сам поїхав у Липовецький район до своїх батьків за продуктами харчування та дитячим одягом. Повернувшись додому, він побачив, що син побитий. Тоді батько вирішив, що самостійно надасть хлопчику допомогу. Наступного дня, 26 січня, він разом із співмешканкою та малолітнім сином поїхали приміським потягом на роботу. Однак, побачивши дитину у такому стані, люди викликали "швидку допомогу" та працівників поліції.

Як уточнили у прокуратурі, за це кримінальне правопорушення передбачено покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у Вінницькій області катували 6-річного хлопчика, дитина потрапила до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та гематомами голови.