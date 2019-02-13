В Северном Китае разорили древние гробницы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В провинции Шанси в Северном Китае группа злоумышленников разорила древнее кладбище. Подозреваемых разыскивает полиция, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Полиция провинции Шанси в Северном Китае разыскивает 19 подозреваемых в разорении древнего кладбища, площадью около 240 тыс. кв. м. На нем размещено около 1280 гробниц, датирующихся периодом между династией Западная Чжоу (1046-771 гг. до н. э.) и эпохой Воюющих царств (475-221 гг. до н. э.).
В гробницах находилось значительное количество погребальных предметов, включая бронзовую посуду, а также нефритовые и гончарные изделия, которые важны для исследования древних похоронных обычаев.
В управлении безопасности сообщили, что большинство подозреваемых находятся под контролем местной полиции, ещё 19 остаются на свободе.
Как сообщал УНН, в Египте обнаружили около 50 мумий.