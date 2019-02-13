У Північному Китаї обікрали стародавні гробниці

Поліція провінції Шансі в Північному Китаї розшукує 19 підозрюваних в обкраданні стародавнього цвинтаря, площею близько 240 тис. кв. м. На ньому розміщено близько 1280 гробниць, які датуються періодом між династією Західна Чжоу (1046-771 рр. до н. е.) і епохою Воюючих царств (475-221 рр. до н. е.).

У гробницях перебувала значна кількість похоронних предметів, включаючи бронзовий посуд, а також нефритові і гончарні вироби, які важливі для дослідження древніх похоронних звичаїв.

В управлінні безпеки повідомили, що більшість підозрюваних перебувають під контролем місцевої поліції, ще 19 залишаються на свободі.

Як повідомляв УНН, в Єгипті виявили близько 50 мумій.