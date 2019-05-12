В Северной Македонии состоялась инаугурация президента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня, 12 мая, в парламенте Республики Северная Македония состоялась церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровського. Об этом говорится в издании Time.mk, передает УНН.
"Как президент я буду участвовать в дипломатических усилиях для нашего полноправного членства в НАТО, а также для начала переговоров с Европейским союзом", - пообещал новый президент во время выступления.
На инаугурации также Пендаровский заявил, что будет уважать всех граждан государства, а не только тех, кто его выбрал и будет президентом всех.
Отмечается, что в церемонии инаугурации приняли участие президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии - Румен Радева, Албании - Илир Цель, а также лидер частично признанного Косово Хашим Тачи. С ними новый глава Северной Македонии проведет двусторонние встречи.
Накануне Государственная избирательная комиссия вручила Стево Пендаровському удостоверение избранного президента.
Как сообщал УНН, Порошенко поздравил Пендаровського с победой на выборах президента Северной Македонии.