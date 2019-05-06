Порошенко привітав Пендаровського з перемогою на виборах президента Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав новообраного президента Північної Македонії Стево Пендаровського з переконливою перемогою на виборах Президента Республіки. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Вітаю Стево Пендаровського з переконливою перемогою на виборах Президента Республіки Північна Македонія. Впевнений, що дружні відносини між Україною та Республікою Північна Македонія і надалі поглиблюватимуться в інтересах народів обох країн”, — написав Порошенко.
Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Північній Македонії найбільше голосів здобуває прозахідний кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровський. Про це свідчать оприлюднені ввечері неділі, 5 травня, результати попереднього підрахунку 91 відсотка голосів, згідно з якими 56-річний прозахідний кандидат набирає 52 відсотки підтримки.