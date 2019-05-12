У Північній Македонії відбулась інавгурація президента

"Як президент я буду брати участь в дипломатичних зусиллях для нашого повноправного членства в НАТО, а також для початку переговорів з Європейським союзом", - пообіцяв новий президент під час промови.



На інавгурації також Пендаровский заявив, що буде поважати всіх громадян держави, а не тільки тих, хто вибрав і буде президентом всіх.



Зазначається, що в церемонії інавгурації взяли участь президенти Сербії Олександр Вучич, Болгарії – Румен Радєв, Албанії – Ілір Мета, а також лідер частково визнаної Косово Хашим Тачі. З ними новий глава Північної Македонії проведе двосторонні зустрічі.

Напередодні Державна виборча комісія вручила Стево Пендаровському посвідчення обраного президента.



Як повідомляв УНН, Порошенко привітав Пендаровського з перемогою на виборах президента Північної Македонії.