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У Північній Македонії відбулась інавгурація президента

У Північній Македонії відбулась інавгурація президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні,12 травня, в парламенті Республіки Північна Македонія відбулась церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровського. Про це йдеться у виданні Time.mk, передає УНН.

"Як президент я буду брати участь в дипломатичних зусиллях для нашого повноправного членства в НАТО, а також для початку переговорів з Європейським союзом", - пообіцяв новий президент під час промови.

На інавгурації також Пендаровский заявив, що буде поважати всіх громадян держави, а не тільки тих, хто вибрав і буде президентом всіх.

Зазначається, що в церемонії інавгурації взяли участь президенти Сербії Олександр Вучич, Болгарії – Румен Радєв, Албанії – Ілір Мета, а також лідер частково визнаної Косово Хашим Тачі. З ними новий глава Північної Македонії проведе двосторонні зустрічі.
Напередодні Державна виборча комісія вручила Стево Пендаровському посвідчення обраного президента.

Як повідомляв УНН, Порошенко привітав Пендаровського з перемогою на виборах президента Північної Македонії.

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