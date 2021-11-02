В Южном Судане разбился самолет с россиянами

Детали

Авиакатастрофа произошла после вылета из международного аэропорта Джубы.

Самолет, принадлежавший местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, должен был приземлиться в Мабане. Он перевозил различные грузы, в том числе топливо.

В результате аварии погибли пять человек (пилот и члены экипажа): двое граждан России и трое Южного Судана.

Причина аварии пока не установлена.

Напомним

В России разбился самолет с парашютистами. Погибло 19 человек. Самолет упал сразу после вылета из местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.