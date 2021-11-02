В Южном Судане разбился самолет с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Джубе, столице Южного Судана, разбился грузовой самолет Ан-26. Погибло пять человек, среди них двое россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Авиакатастрофа произошла после вылета из международного аэропорта Джубы.
Самолет, принадлежавший местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, должен был приземлиться в Мабане. Он перевозил различные грузы, в том числе топливо.
В результате аварии погибли пять человек (пилот и члены экипажа): двое граждан России и трое Южного Судана.
Причина аварии пока не установлена.
Напомним
В России разбился самолет с парашютистами. Погибло 19 человек. Самолет упал сразу после вылета из местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.