У Південному Судані розбився літак із росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Джубі, столиці Південного Судану, розбився вантажний літак Ан-26. Загинуло п'ятеро людей, серед них двоє росіян. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Авіакатастрофа сталася після вильоту з міжнародного аеропорту Джуби.
Літак, який належав місцевій авіакомпанії вантажоперевезень Optimum Aviation, мав приземлитися у Мабані. Він перевозив різні вантажі, зокрема паливо.
Унаслідок аварії загинуло п'ятеро людей (пілот та члени екіпажу): двоє громадян Росії та троє Південного Судану.
Причину аварії наразі не встановлено.
Нагадаємо
У Росії розбився літак із парашутистами. Загинуло 19 осіб. Літак впав відразу після вильоту з місцевого аероклубу. Він пролетів трохи більше ніж кілометр.