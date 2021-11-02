У Південному Судані розбився літак із росіянами

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Авіакатастрофа сталася після вильоту з міжнародного аеропорту Джуби.

Літак, який належав місцевій авіакомпанії вантажоперевезень Optimum Aviation, мав приземлитися у Мабані. Він перевозив різні вантажі, зокрема паливо.

Унаслідок аварії загинуло п'ятеро людей (пілот та члени екіпажу): двоє громадян Росії та троє Південного Судану.

Причину аварії наразі не встановлено.

Нагадаємо

У Росії розбився літак із парашутистами. Загинуло 19 осіб. Літак впав відразу після вильоту з місцевого аероклубу. Він пролетів трохи більше ніж кілометр.