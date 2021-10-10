У Росії розбився літак з парашутистами. Загинули 19 осіб

"Близько 9:11 мск в Мензелінскій сталося падіння легкомоторного літака L-410, що належить аероклубу. На борту було 20 осіб, більшість з яких - парашутисти", - повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби РФ.

Пізніше в ТАСС уточнюють, що в результаті НП загинуло 19 і постраждало за попередньою інформацією 7 осіб. У регіональному ГУ МНС підтвердили факт аварії літака. Зараз роботи на місці події тривають.

Літак впав відразу після зльоту з аеродрому місцевого аероклубу. Він пролетів трохи більше кілометра, фюзеляж судна при падінні зруйнувався, при цьому майже не постраждав хвіст. Літак експлуатувався з 1987 року. Раніше він літав у Військово-повітряних силах СРСР, потім був на зберіганні, а потім був переданий в ДОСААФ.

Повідомляється, що на борту літака було більше 20 осіб, тоді як прийняти на борт літак цього типу здатний не більше 19. Ймовірно причиною падіння називають перевантаження.