В России разбился самолет с парашютистами. Погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане. Погибли 19 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское агентство ТАСС.
"Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых - парашютисты", - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ.
Позже в ТАСС уточняют, что в результате ЧП погибли 19 и пострадали по предварительной информации 7 человек. В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.
Самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.
Сообщается, что на борту самолета всего было более 20 человек, тогда как принять на борт самолет этого типа способен не более 19 человек. Вероятно причиной падения называют перегруз.