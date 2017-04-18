В "Южной железной дороге" заявили, что не несут ответственности за проведенный фиктивный тендер

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100894 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153310 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115169 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115774 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112129 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104011 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106987 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103495 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152805 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В "Южной железной дороге" заявили, что не несут ответственности за проведенный фиктивный тендер

В "Южной железной дороге" заявили, что не несут ответственности за проведенный фиктивный тендер

Киев  •  УНН

 • 12381 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Судьба опасных отходов "Южной железной дороги", которые, по результатам проведенного в декабре 2016 года тендера, должны быть утилизированы, - до сих пор неизвестна, сообщает УНН.

В "Южной железной дороге", прикрываясь актом выполненных работ по утилизации этих опасных отходов, в ответ на информационный запрос УНН, заявили, что ответственность за выполнение тендера несет исполнитель, а не заказчик.

"Согласно статье 838 ГК Украины подрядчик в случае привлечения субподрядчика остается ответственным перед заказчиком за результаты их работы. Подрядчиком ПРП ГП "УКРЕКО-ойл" предоставлена ​​информация, что субподрядчиками выполнено утилизацию опасных отходов, которые были собранны из подразделений Южной железной дороги, в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ.

В настоящее время договор от 27.12.2016 № П/НХ-16193/НЮ с ПРП ГП "УКРЕКО-ойл" утратил силу", - заявили в "Южной железной дороге".

Однако, о каких субподрядчиках идет речь - непонятно. Ведь ранее, как сообщал УНН, все заявленные в тендерной документации субподрядчики отмежевались от ГП "УКРЕКО-ойл" и заявили, что не имеют с ним никаких финансово-хозяйственных отношений, в том числе по выполнению тендера "Южной железной дороги".

Напомним, среди субподрядчиков госпредприятие Минприроды указало два предприятия, находящиеся на оккупированной территории. Это "Микитртуть" и "Микит-сервис". Обе находятся в процессе юридической перерегистрации на подконтрольную территорию. Вместе с тем, база для утилизации опасных отходов на сегодняшний день до сих пор остается в городе Горловка Донецкой области, на оккупированной территории. Поэтому, ни юридически, ни физически выполнить тендер "Южной железной дороги" они не могли.

Народный депутат, член экологического комитета ВР Олег Недава обратился в прокуратуру с призывом разобраться с указанной ситуацией. Прокуратура передала по подследственности дело в полицию. Однако, там по сегодняшний день до сих пор не удосужились сообщить о подозрении ни одному лицу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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