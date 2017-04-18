В "Южной железной дороге" заявили, что не несут ответственности за проведенный фиктивный тендер

В "Южной железной дороге", прикрываясь актом выполненных работ по утилизации этих опасных отходов, в ответ на информационный запрос УНН, заявили, что ответственность за выполнение тендера несет исполнитель, а не заказчик.

"Согласно статье 838 ГК Украины подрядчик в случае привлечения субподрядчика остается ответственным перед заказчиком за результаты их работы. Подрядчиком ПРП ГП "УКРЕКО-ойл" предоставлена ​​информация, что субподрядчиками выполнено утилизацию опасных отходов, которые были собранны из подразделений Южной железной дороги, в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ.

В настоящее время договор от 27.12.2016 № П/НХ-16193/НЮ с ПРП ГП "УКРЕКО-ойл" утратил силу", - заявили в "Южной железной дороге".

Однако, о каких субподрядчиках идет речь - непонятно. Ведь ранее, как сообщал УНН, все заявленные в тендерной документации субподрядчики отмежевались от ГП "УКРЕКО-ойл" и заявили, что не имеют с ним никаких финансово-хозяйственных отношений, в том числе по выполнению тендера "Южной железной дороги".

Напомним, среди субподрядчиков госпредприятие Минприроды указало два предприятия, находящиеся на оккупированной территории. Это "Микитртуть" и "Микит-сервис". Обе находятся в процессе юридической перерегистрации на подконтрольную территорию. Вместе с тем, база для утилизации опасных отходов на сегодняшний день до сих пор остается в городе Горловка Донецкой области, на оккупированной территории. Поэтому, ни юридически, ни физически выполнить тендер "Южной железной дороги" они не могли.

Народный депутат, член экологического комитета ВР Олег Недава обратился в прокуратуру с призывом разобраться с указанной ситуацией. Прокуратура передала по подследственности дело в полицию. Однако, там по сегодняшний день до сих пор не удосужились сообщить о подозрении ни одному лицу.