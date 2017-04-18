У “Південній залізниці” заявили, що не несуть відповідальності за проведений фіктивний тендер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Доля небезпечних відходів “Південної залізниці”, які, за результатом проведеного в грудні 2016 року тендеру, мали бути утилізовані, – досі невідома, повідомляє УНН.
У “Південній залізниці”, прикриваючись актом виконаних робіт з утилізації цих небезпечних відходів, у відповідь на інформаційний запит УНН, заявили, що відповідальність за виконанню тендеру несе виконавець, а не замовник.
“Відповідно до статті 838 ЦК України підрядник в разі залучення субпідрядника залишається відповідальним перед замовником за результати їхньої роботи. Підрядником ПРП ДП „Укреко-ойл“ надано інформацію, що субпідрядниками виконано утилізацію небезпечних відходів, які зібрано з підрозділів Південної залізниці, в повному обсязі, що підтверджується актами виконаних робіт.
На даний час договір від 27.12.2016 № П/НХ-161931/НЮ з ПРП ДП „Укреко-ойл“ втратив чинність”, — заявили в “Південній залізниці”.
Однак, про яких субпідрядників йде мова — незрозуміло. Адже раніше в коментарі УНН, усі заявлені в тендерній документації субпідрядники відмежувалися від ДП “Укреко-ойл” і заявили, що не мають з ним жодних фінансово-господарських відносин, зокрема й щодо виконання тендеру “Південної залізниці”.
Нагадаємо, серед субпідрядників держпідприємство Мінприроди вказало два підприємства, що знаходяться на окупованій території. Це “Микитртуть” та “Микит-сервіс”. Обидві перебувають в процесі юридичної перереєстрації на підконтрольну територію. Разом з тим, база для утилізації небезпечних відходів на сьогоднішній день досі залишається в місті Горлівка Донецької області, на окупованій території. Тож, ані юридично, ані фізично виконати тендер “Південної залізниці” вони не могли.
Народний депутат, член екологічного комітету ВР Олег Недава звернувся до прокуратури із закликом розібратися із вказаною ситуацією. Прокуратура передала за підслідністю справу в поліцію. Проте, там по сьогоднішній день досі не спромоглися повідомити про підозру жодній особі.