В Южной Корее ливни вызвали наводнение и эвакуацию людей

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Несколько районов в Сеуле остались затопленными в понедельник из-за сильного дождя, обрушившегося на столицу Южной Кореи, приведя к эвакуации, информирует УНН.

Детали

По данным информационного агентства Yonhap, в понедельник в центральном регионе страны, включая столицу, выпало до 170 мм осадков.

По состоянию на 20:00 по местному времени в Сеуле выпало 90,5 мм осадков. В отчете говорится, что в районе Тонджак на юге Сеула выпало 137 мм осадков за час, что является сильнейшим дождем за последние десятилетия.

Корейское метеорологическое управление ранее выпустило предупреждение о сильном дожде в Сеуле, западном портовом городе Инчхон, северных частях провинции Кенгидо и северной провинции Канвондо.

Yonhap также сообщает, что сильный ливень вызвал наводнения и отключение электроэнергии в некоторых регионах. Жители низинных районов были эвакуированы в целях безопасности, а некоторые участки линий метро вынуждены были остановиться.

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