У Південній Кореї зливи викликали повінь та евакуацію людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Декілька районів у Сеулі залишилися затопленими в понеділок через сильний дощ, що обрушився на столицю Південної Кореї, призвівши до евакуації, інформує УНН.
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За даними інформаційного агентства Yonhap, у понеділок у центральному регіоні країни, включаючи столицю, випало до 170 мм опадів.
Станом на 20.00 за місцевим часом у Сеулі випало 90,5 мм опадів. У звіті також йдеться, що в районі Тонджак на півдні Сеула випало 137 мм опадів за годину, що є найсильнішим дощем за останні десятиліття.
Корейське метеорологічне управління раніше випустило попередження про сильний дощ у Сеулі, західному портовому місті Інчхон, північних частинах провінції Кенгідо та північній провінції Канвондо.
Yonhap також повідомляє, що сильна злива викликала повені та відключення електроенергії в деяких регіонах. Жителів низинних районів було евакуйовано з метою безпеки, а деякі ділянки ліній метро змушені були зупинитися.