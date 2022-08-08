У Південній Кореї зливи викликали повінь та евакуацію людей

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За даними інформаційного агентства Yonhap, у понеділок у центральному регіоні країни, включаючи столицю, випало до 170 мм опадів.

Станом на 20.00 за місцевим часом у Сеулі випало 90,5 мм опадів. У звіті також йдеться, що в районі Тонджак на півдні Сеула випало 137 мм опадів за годину, що є найсильнішим дощем за останні десятиліття.

Корейське метеорологічне управління раніше випустило попередження про сильний дощ у Сеулі, західному портовому місті Інчхон, північних частинах провінції Кенгідо та північній провінції Канвондо.

Yonhap також повідомляє, що сильна злива викликала повені та відключення електроенергії в деяких регіонах. Жителів низинних районів було евакуйовано з метою безпеки, а деякі ділянки ліній метро змушені були зупинитися.