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В Южной Корее наблюдается самая низкая рождаемость и рекордная смертность за 40 лет

Киев • УНН

 • 474147 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Южная Корея зафиксировала самый низкий уровень рождаемости за 40 лет во втором квартале этого года, тогда как смертность выросла до рекордно высокого уровня, сообщает УНН.

В Южной Корее наблюдается самая низкая рождаемость и рекордная смертность за 40 лет

Детали

В период с апреля по июнь в стране родился 59 961 ребенок, что на 9,3% меньше, чем в прошлом году, сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на последние данные Статистического управления Кореи.

Это самая низкая рождаемость во втором квартале с 1981 года.

В этой восточноазиатской стране наблюдается снижение рождаемости, потому что многие молодые люди отказываются от брака и не рождают детей из-за отсутствия возможностей достойной работы, высоких цен на жилье и высокой платы за частное образование.

Однако в этот период смертность в стране также увеличилась. Согласно отчету, погибло рекордное число человек – 90 406, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Население Южной Кореи также уменьшилось за последние 32 месяца.

В 2020 году правительство объявило о дополнительных стимулах для семей, чтобы поощрять большее количество рождений на фоне снижающихся показателей.

Агентство сообщило, что, несмотря на усилия правительства, общий коэффициент рождаемости в стране, относящийся к среднему количеству детей, рождающихся женщиной за всю ее жизнь, во втором квартале составил 0,75 по сравнению с 0,92 годом ранее.

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