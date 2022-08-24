В Южной Корее наблюдается самая низкая рождаемость и рекордная смертность за 40 лет

Детали

В период с апреля по июнь в стране родился 59 961 ребенок, что на 9,3% меньше, чем в прошлом году, сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на последние данные Статистического управления Кореи.

Это самая низкая рождаемость во втором квартале с 1981 года.

В этой восточноазиатской стране наблюдается снижение рождаемости, потому что многие молодые люди отказываются от брака и не рождают детей из-за отсутствия возможностей достойной работы, высоких цен на жилье и высокой платы за частное образование.

Однако в этот период смертность в стране также увеличилась. Согласно отчету, погибло рекордное число человек – 90 406, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Население Южной Кореи также уменьшилось за последние 32 месяца.

В 2020 году правительство объявило о дополнительных стимулах для семей, чтобы поощрять большее количество рождений на фоне снижающихся показателей.

Агентство сообщило, что, несмотря на усилия правительства, общий коэффициент рождаемости в стране, относящийся к среднему количеству детей, рождающихся женщиной за всю ее жизнь, во втором квартале составил 0,75 по сравнению с 0,92 годом ранее.