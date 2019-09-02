В Южной Каролине готовят к эвакуации из-за урагана более 800 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В США в штате Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 000 жителей прибрежных зон. Об этом заявили власти штата, передает УНН со ссылкой на DW.
Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.
По прогнозам синоптиков, ураган может достичь берегов Южной Каролины не раньше среды.
Отметим, тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг самой высокой, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, скорость ветра достигает 295 км/ч.
По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предсказать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и в ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.
По прогнозам, вечером 2 сентября "Дориан" может достичь Флориды, затем он может обрушиться на побережье штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина.
Напомним, в Северной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана "Дориан".