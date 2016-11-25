В вопросах реформирования ПАО НАК "Нафтогаз Украины" определяющей является позиция именно правительства - В.Кистион

"100% акций компании НАК" Нафтогаз Украины "принадлежат государству, которое в лице Кабинета Министров осуществляет полномочия высшего органа управления НАК. Поэтому в вопросах реформирования ПАО "НАК" Нафтогаз Украины "определяющей является позиция именно правительства, основанная на наших обязательства в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и согласованная с нашими зарубежными партнерами", - сказал В.Кистион.

Кроме того, он отметил, что представители НАК "Нафтогаз Украины" входят в число участников рабочей группы.

"Моя роль, как вице-премьер-министра, в этом случае заключается в том, чтобы создать условия для достижения консенсусных решений, которые согласованы со всеми заинтересованными сторонами. Как вы видите, процесс идет, поэтому могу предположить, что я со своей задачей пока справляюсь ", - добавил В.Кистион.

Напомним, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка .

А образование независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке .

Как сообщал УНН, по словам В.Кистиона, изменения в уставы "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" в ближайшее время будет вынесены на рассмотрение КМУ .