У питаннях реформування ПАТ НАК “Нафтогаз України” визначальною є позиція саме Уряду – В.Кістіон

“100% акцій компанії НАК “Нафтогаз України” належать державі, яка в особі Кабінету Міністрів здійснює повноваження вищого органу управління НАК. Тому у питаннях реформування ПАТ “НАК "Нафтогаз України“ визначальною є позиція саме уряду, яка ґрунтується на наших зобов’язання у рамках Третього енергетичного пакету ЄС і узгоджена з нашими закордонними партнерами”, — сказав В.Кістіон.

Крім того, він зауважив, що представники НАК “Нафтогаз України” входять в число учасників робочої групи.

“Моя роль, як віце-прем’єр-міністра, в цьому випадку полягає в тому, щоб створити умови для досягнення консенсусних рішень, які узгоджені з усіма зацікавленими сторонами. Як ви бачите, процес йде, тому можу зробити припущення, що я зі своїм завданням поки справляюся”, — додав В.Кістіон.

Нагадаємо, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

А утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку.

Як повідомляв УНН, за словами В. Кістіона, зміни до статутів “Нафтогазу” і “Укртрансгазу” найближчим часом винесуть на розгляд КМУ.