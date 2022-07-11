В подразделениях российских войск все чаще фиксируются случаи дезертирства – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В подразделениях русских войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию", - говорится в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что в акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам противник продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа “Калибр”.
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Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант жалуется своей матери на большие потери и просит ее искать военного юриста, чтобы бежать из Украины.