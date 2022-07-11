У підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства – Генштаб

Цитата

"У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант скаржиться своїй матері на великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб втекти з України.