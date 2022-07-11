У підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню", - йдеться в повідомленні.
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Окрім того, повідомляється, що в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.
Доповнення
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант скаржиться своїй матері на великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб втекти з України.