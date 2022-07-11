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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства – Генштаб

У підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства – Генштаб

Київ • УНН

 • 127602 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У підрозділах російських військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант скаржиться своїй матері на великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб втекти з України.

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