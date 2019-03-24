В Петербурге мальчик упал с высоты, пытаясь сделать селфи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В российском Санкт-Петербурге одиннадцатилетний мальчик получил травмы от падения с высоты. Есть данные, что несчастный случай произошел, когда ребенок пытался сделать селфи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Ребенок с травмами от падения с высоты поступил в больницу №19 имени Раухфуса в субботу. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Отмечается, что, по данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи. В результате падения мальчик сломал несколько позвонков в шее и пояснице, пишет издание.
Как сообщал УНН, в России 13-летняя девочка выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи.