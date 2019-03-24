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В Петербурге мальчик упал с высоты, пытаясь сделать селфи

Киев • УНН

 • 9106 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В российском Санкт-Петербурге одиннадцатилетний мальчик получил травмы от падения с высоты. Есть данные, что несчастный случай произошел, когда ребенок пытался сделать селфи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Петербурге мальчик упал с высоты, пытаясь сделать селфи

"Ребенок с травмами от падения с высоты поступил в больницу №19 имени Раухфуса в субботу. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Отмечается, что, по данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи. В результате падения мальчик сломал несколько позвонков в шее и пояснице, пишет издание.

Как сообщал УНН, в России 13-летняя девочка выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи.

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