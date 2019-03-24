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У Петербурзі хлопчик впав з висоти, намагаючись зробити селфі

Київ • УНН

 • 9106 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У російському Санкт-Петербурзі одинадцятирічний хлопчик отримав травми від падіння з висоти. Є дані, що нещасний випадок стався, коли дитина намагався зробити селфі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У Петербурзі хлопчик впав з висоти, намагаючись зробити селфі

"Дитина з травмами від падіння з висоти поступила до лікарні №19 імені Раухфуса в суботу. Його стан задовільний, загрози для життя немає", - повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я.

Зазначається, що, за даними ЗМІ, хлопчик впав у ліфтову шахту з висоти четвертого поверху в одному з будинків на набережній Обвідного каналу при невдалій спробі зробити селфі. У результаті падіння хлопчик зламав кілька хребців у шиї і попереку, пише видання.

Як повідомляв УНН, в Росії 13-річна дівчинка вистрілила в себе з пістолета, коли робила селфі.

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