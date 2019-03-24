У Петербурзі хлопчик впав з висоти, намагаючись зробити селфі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У російському Санкт-Петербурзі одинадцятирічний хлопчик отримав травми від падіння з висоти. Є дані, що нещасний випадок стався, коли дитина намагався зробити селфі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Дитина з травмами від падіння з висоти поступила до лікарні №19 імені Раухфуса в суботу. Його стан задовільний, загрози для життя немає", - повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я.
Зазначається, що, за даними ЗМІ, хлопчик впав у ліфтову шахту з висоти четвертого поверху в одному з будинків на набережній Обвідного каналу при невдалій спробі зробити селфі. У результаті падіння хлопчик зламав кілька хребців у шиї і попереку, пише видання.
Як повідомляв УНН, в Росії 13-річна дівчинка вистрілила в себе з пістолета, коли робила селфі.