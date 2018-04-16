В первые два месяца года Украина увеличила экспорт на 18%, а импорт - 20%

"В январе-феврале 2018 экспорт товаров составил 7376,8 млн долларов, что на 17,9% больше по сравнению с январем-февралем 2017 года, импорт - 8117,9 млн долларов, что на 20,3% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Сальдо торгового баланса было отрицательным и составило 741,1 млн долларов (в январе-феврале 2017 также отрицательное - 491,4 млн долларов).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.

Напомним, в январе Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС на 43,4% по сравнению с январем 2017 года, а импорт из ЕС за этот период увеличился на 25,2%.