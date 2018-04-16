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В первые два месяца года Украина увеличила экспорт на 18%, а импорт - 20%

В первые два месяца года Украина увеличила экспорт на 18%, а импорт - 20%

Киев  •  УНН

 • 10319 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В январе феврале Украина увеличила денежные объемы экспорта на 17,9%, а импорта - на 20,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.

"В январе-феврале 2018 экспорт товаров составил 7376,8 млн долларов, что на 17,9% больше по сравнению с январем-февралем 2017 года, импорт - 8117,9 млн долларов, что на 20,3% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Сальдо торгового баланса было отрицательным и составило 741,1 млн долларов (в январе-феврале 2017 также отрицательное - 491,4 млн долларов).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.

Напомним, в январе Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС на 43,4% по сравнению с январем 2017 года, а импорт из ЕС за этот период увеличился на 25,2%.

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