У перші два місяці року Україна збільшила експорт на 18%, а імпорт - 20%

“У січні-лютому 2018 року експорт товарів становив 7376,8 млн доларів, що на 17,9% більше порівняно із січнем-лютим 2017 року, імпорт — 8117,9 млн доларів, що на 20,3% більше аналогічного періоду попереднього року”, — йдеться у повідомленні.

Сальдо торговельного балансу було негативним і склало 741,1 млн доларів (у січні-лютому 2017 року також негативне — 491,4 млн доларів).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 201 країни світу.

Нагадаємо, у січні Україна збільшила експорт товарів до країн ЄС на 43,4% порівняно із січнем 2017 року, а імпорт з ЄС за цей період збільшився на 25,2%.