В пригороде Анкориджа медведь убил туриста

Как отмечается в сообщении, тело 44-летнего Майлка Солтиса было найдено после того, как бурый медведь атаковал волонтера, который принимал участие в поисках туриста. В полиции заявили, что, медведь атаковал волонтера, потому что животное защищало свою жертву. Пострадавший был ранен в ногу, и его госпитализировали.

Солтис был заядлым туристом, рассказали в американских правоохранительных органах. Последний раз его видели вечером в понедельник, 18 июня. Предположительно, он был атакован на Игл-Ривер, недалеко от Анкориджа. Тело туриста было найдено недалеко от дороги, внизу холма. В полиции отметили, что самого медведя, убившего мужчину, пока не нашли. Полицейские оцепили место происшествия и устроили засаду на хищника.

Как сообщал УНН, грузовик врезался в группу людей на юге Мексики.