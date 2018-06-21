У передмісті Анкоріджа ведмідь убив туриста

Як наголошується в повідомленні, тіло 44-річного Майлка Солтіса було знайдено після того, як бурий ведмідь атакував волонтера, який брав участь у пошуках туриста. У поліції заявили, що, ведмідь атакував волонтера, тому що тварина захищала свою жертву. Потерпілий був поранений в ногу, і його госпіталізували.

Солтіс був завзятим туристом, розповіли в американських правоохоронних органах. Останній раз його бачили увечері в понеділок, 18 червня. Імовірно, він був атакований на Ігл-Рівер, недалеко від Анкоріджа. Тіло туриста було знайдено недалеко від дороги, внизу пагорба. У поліції зазначили, що самого ведмедя, який убив чоловіка, поки не знайшли. Поліцейські оточили місце події і влаштували засідку на хижака.

Як повідомляв УНН, вантажівка врізалася в групу людей на півдні Мексики.