В канун и день выборов в Киевской области выдали более 1000 паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Миграционная служба Киевской области на протяжении 24-25 октября выдала 1035 паспортов гражданина Украины, благодаря чему избиратели смогли воспользоваться своим конституционным правом. Об этом сообщает центральное межрегиональное управление ГМС в Киеве и Киевской области, передает УНН.
"Так, в течение 24-25 октября 2020 года подразделения ЦГУ ГМС в г. Киеве и Киевской области, центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" в столице и области выдали 1035 паспортов гражданина Украины, благодаря чему избиратели смогли воспользоваться своим конституционным правом", - сообщили в ГМС.
Отмечается, что с целью содействия свободному волеизъявлению граждан во время голосования на местных выборах, все районные отделы Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области работали в дежурном режиме для выдачи изготовленных ID-карт в день голосования.
Как сообщал УНН, в Киеве в день местных выборов, 25 октября, родилось более 60 детей, из них - 35 мальчиков.