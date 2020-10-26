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У переддень та день виборів на Київщині видали понад 1000 паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міграційна служба Київщини упродовж 24-25 жовтня видала 1035 паспортів громадянина України, завдяки чому виборці змогли скористатися своїм конституційним правом. Про це інформує центральне міжрегіональне управління ДМС у Києві та Київській області, передає УНН.

"Так, упродовж 24-25 жовтня 2020 року підрозділи ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у столиці та області видали 1035 паспортів громадянина України, завдяки чому виборці змогли скористатися своїм конституційним правом", - повідомили у ДМС.

Зазначається, що з метою сприяння вільному волевиявленню громадян під час голосування на місцевих виборах, усі районні відділи Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області працювали у черговому режимі для видачі виготовлених ID-карток у день голосування.

Як повідомляв УНН, у Києві в день місцевих виборів, 25 жовтня, народилося понад 60 дітей, з них – 35 хлопчиків.

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