У переддень та день виборів на Київщині видали понад 1000 паспортів

"Так, упродовж 24-25 жовтня 2020 року підрозділи ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у столиці та області видали 1035 паспортів громадянина України, завдяки чому виборці змогли скористатися своїм конституційним правом", - повідомили у ДМС.

Зазначається, що з метою сприяння вільному волевиявленню громадян під час голосування на місцевих виборах, усі районні відділи Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області працювали у черговому режимі для видачі виготовлених ID-карток у день голосування.

Як повідомляв УНН, у Києві в день місцевих виборів, 25 жовтня, народилося понад 60 дітей, з них – 35 хлопчиків.