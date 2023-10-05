В Пентагоне назвали дату следующего заседания "Рамштайн"
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится во вторник, 10 октября, в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона, передает УНН.
Детали
В Пентагоне отметили, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун отправятся в Брюссель, чтобы провести заседание контактной группы по вопросам обороны Украины 10 октября.
Отмечается, что в заседании примут участие руководители Минобороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран. Они планируют обсудить текущую ситуацию в Украине и обеспечение средствами, необходимыми для защиты суверенной территории.
Кроме этого, добавляют в Пентагоне, Остин останется на встречу министров обороны НАТО, которая пройдет 12 октября в штаб-квартире Альянса.
Добавим
Последний раз заседание в формате "Рамштайн" состоялось 19 сентября. На нем впервые присутствовал новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров. После чиновник подвел итоги собрания контактной группы.
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