Байден зідзвонився із союзникам у G7, ЄС та НАТО: говорили про підтримку України

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Байден, як повідомляється, "провів телеконференцію із союзниками та партнерами, щоб скоординувати постійну підтримку народу України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокого вторгнення росії".

Президент США, як зазначається, підтвердив відданість Сполучених Штатів підтримці України стільки, скільки потрібно, для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а колеги-лідери підтвердили свої зобов'язання.

"Лідери обговорили зусилля щодо забезпечення України боєприпасами та системами озброєння, необхідними їй для захисту своєї території від російської агресії, зміцнення протиповітряної оборони України для захисту її критично важливої інфраструктури від повітряних нападів росії зараз та найближчими місяцями, а також для ремонту та зміцнення її енергетичної інфраструктури цієї зими. Вони також обговорили поточну роботу з координації та розширення зусиль донорів щодо підтримки економічного відновлення України, а також спільної роботи зі світовою спільнотою над вирішенням проблем енергетичної, економічної та продовольчої безпеки, спричинених війною за вибором росії", - повідомили у Білому домі.

До президента США до телефонної розмови, як вказано, приєдналися прем'єр-міністр Канади Трюдо, президент Європейської комісії фон дер Ляєн, президент Європейської ради Мішель, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Мелоні, прем'єр-міністр Японії Кісіда, генеральний секретар НАТО Столтенберг, президент Польщі Дуда, президент Румунії Йоханніс, прем'єр-міністр Великої Британії Сунак та міністр закордонних справ Франції Колона.

Доповнення

У Білому домі запевнили, що США мають намір продовжити безперервне фінансування України у боротьбі з росією.