У Пентагоні назвали дату наступного засідання "Рамштайн"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 10 жовтня, у Брюсселі. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону, передає УНН.
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У Пентагоні відзначили, що міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун вирушать до Брюсселя, щоб провести засідання контактної групи з питань оборони України 10 жовтня.
Зазначається, що в засіданні візьмуть участь очільники Міноборони та старші військові посадовці з майже 50 країн. Вони планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення засобами, необхідними для захисту суверенної території.
Окрім цього, додають у Пентагоні, Остін залишиться на зустріч міністрів оборони НАТО, яка пройде 12 жовтня в штаб-квартирі Альянсу.
Додамо
Востаннє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 19 вересня. На ньому був вперше присутній новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров. Опісля посадовець підбив підсумки зібрання Контактної групи.
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