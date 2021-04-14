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У пенсионерки из Севастополя, которую оккупанты приговорили к 12 годам заключения, ухудшается здоровье - Омбудсмен

У пенсионерки из Севастополя, которую оккупанты приговорили к 12 годам заключения, ухудшается здоровье - Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 13317 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В 66-летней украинки Галины Довгополой, которую недавно так называемый Севастопольский городской суд незаконно приговорил к 12 годам лишения свободы, ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Денисовой, после этапирования пенсионерки в следственный изолятор в Симферополе, из-за обострения болезни позвоночника у нее усилился болевой синдром, слабость в мышцах ног, зоне таза и периодически возникает их онемение.

Также пенсионерка жалуется на периодические гипертонические кризы из-за того, что не получает лечения гипертонической болезни.

Денисова пишет, что в нарушение статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными руководство и медработники СИЗО игнорируют просьбы предоставить женщине необходимую медицинскую помощь. Это может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

Цитата

"Такие преступные действия в отношении Галины Довгополой расцениваю как пытки и жестокое обращение, что нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - указывает омбудсмен.

Добавим

Также Галину Довгополу лишили права обжаловать приговор, этим ограничили ее право на справедливый суд.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Галины Довгополой, а именно немедленно осуществить медицинское обследование и предоставить полный комплекс лечения", - добавила Денисова.

Что было раньше

В конце ноября 2019 года ФСБ заявила о задержании во временно оккупированном Крыму женщины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Российская спецслужба утверждает, что пенсионерка "целенаправленно собирала секретные данные военного характера". Ей инкриминируют нарушение статьи 275 УК России ( "государственная измена").

Незаконный "Севастопольский городской суд" признал виновной в государственной измене 66-летнюю гражданку Украины Галину Довгополу. Женщине присудили 12 лет лишения свободы.

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