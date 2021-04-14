У пенсіонерки з Севастополя, яку окупанти засудили до 12 років ув’язнення, погіршується здоров'я - омбудсмен

Деталі

За словами Денісової, після етапування пенсіонерки до слідчого ізолятора у Сімферополі, через загострення хвороби хребта у неї посилився больовий синдром, слабкість у м’язах ніг, зоні тазу та періодично виникає їх оніміння.

Також пенсіонерка скаржиться на періодичні гіпертонічні кризи через те, що не отримує лікування гіпертонічної хвороби.

Денісова пише, що з порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими керівництво та медпрацівники СІЗО ігнорують прохання надати жінці необхідну медичну допомогу. Це може привести до серйозних ускладнень зі здоров’ям.

Цитата

"Такі злочинні дії відносно Галини Довгополої розцінюю як катування та нелюдське поводження, що порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", — вказує омбудсмен.

Додамо

Також Галину Довгополу позбавили права оскаржити вирок, цим обмежили її право на справедливий суд.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Галини Довгополої, а саме негайно здійснити медичне обстеження і надати повний комплекс лікування", — додала Денісова.

Що було раніше

Наприкінці листопада 2019 року ФСБ заявила про затримання в тимчасово окупованому Криму жінки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України. Російська спецслужба стверджує, що пенсіонерка “цілеспрямовано збирала секретні дані військового характеру”. Їй інкримінують порушення статтею 275 КК Росії (“державна зрада”).

Незаконний “Севастопольский городской суд” визнав винною в державній зраді 66-річну громадянку України Галину Довгополу. Жінці присудили 12 років позбавлення волі.