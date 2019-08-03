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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 103993 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132714 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142146 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128941 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129640 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Пекине госпитализировали 38 посетителей бассейна из-за возможной утечки хлора

В Пекине госпитализировали 38 посетителей бассейна из-за возможной утечки хлора

Киев  •  УНН

 • 16166 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени) в бассейне "Жуйлай", который проходит тестовую эксплуатацию.

Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.

По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.

Напомним, более чем на 10 пляжах в Киеве обнаружили нарушения санитарных норм.

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