В Пекине госпитализировали 38 посетителей бассейна из-за возможной утечки хлора
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету China Daily.
По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени) в бассейне "Жуйлай", который проходит тестовую эксплуатацию.
Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.
По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.
Напомним, более чем на 10 пляжах в Киеве обнаружили нарушения санитарных норм.